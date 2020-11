Juventus, Pirlo fa fuori un centrocampista: è sul mercato

Fuori dai piani tattici di Andrea Pirlo, Aaron Ramsey è finito nella lista dei cedibili. Il gallese può partire già a gennaio

Lo scarso minutaggio e i continui infortuni hanno spinto Andrea Pirlo a prendere una decisione sul futuro di Aaron Ramsey. Il gallese non sta rendendo come sperato anche per via dei ripetuti problemi fisici che hanno sempre ostacolato l’ascesa dell’ex Arsenal.

Ramsey gradirebbe tornare in Premier League e secondo quanto riferito da Todofichajes.com sul giocatore della Juventus resta vivo l’interesse da parte del Chelsea palesato già qualche mese fa. Non solo, anche altri club come il Wolverhampton, West Ham e Tottenham stanno seguendo con molta attenzione l’evoluzione della situazione. I bianconeri valutano Ramsey €22M e non intendono cederlo ad una cifra inferiore.