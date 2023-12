Paul Pogba, da quanto si apprende da TuttoJuve.com, patteggerà la pena per il caso doping. Il centrocampista, sospeso dall’11 settembre, si è sottoposto ai test antidoping successivamente alla gara con l’Udinese ed è risultato positivo al testosterone. Diversi quotidiani inglesi parlano del fatto che i legali del giocatore della Juventus stiano attendendo una proposta di squalifica in partenza dalla procura antidoping per poi mettere in atto un patteggiamento della pena.

Pogba | La squalifica in caso di patteggiamento

Nel caso in cui si dovesse arrivare a un patteggiamento, Pogba riceverebbe una squalifica, la cui durata andrebbe ipoteticamente dai diciotto ai ventiquattro mesi. Tali tempistiche metterebbero in difficoltà la Juve, la quale dovrebbe procedere con la risoluzione contrattuale con il giocatore francese. Con il patteggiamento Il Polpo riceverebbe uno sconto che non può andare oltre al 50% della proposta di squalifica presentata dalla procura antidoping. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport: “Il campione francese deve trovare un accordo con il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani e dimostrare la non intenzionalità”.