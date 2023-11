Paul Pogba attualmente si sta allenando da solo presso la sua residenza a Torino con l’assistenza di un personal trainer. La sua situazione futura è avvolta dall’incertezza. Il centrocampista francese è risultato positivo al testosterone lo scorso 11 settembre, e le controanalisi hanno confermato il risultato.

Juventus, cosa rischia Pogba?

In conseguenza di ciò, Pogba rischia una squalifica di quattro anni, a meno che riesca a raggiungere un accordo con la Procura nazionale antidoping. È importante notare che il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna non sarà coinvolto come inizialmente sperato dall’entourage dell’ex giocatore del Manchester United. In breve, il destino di Pogba sarà deciso in Italia.

Se il calciatore dovesse ammettere la sua responsabilità, la pena potrebbe essere ridotta a due anni. Tuttavia, molto dipenderà dall’abilità della sua difesa nel convincere i giudici che la sostanza è stata assunta in modo involontario. In caso contrario, il futuro del giocatore potrebbe essere fortemente compromesso.