La Juve si guarda intorno alla ricerca di alternative per sopperire alle assenze di Pogba e Fagioli.

Juventus. Dopo le vicende relative a Fagioli e Pogba, il centrocampo ha bisogno di un nuovo innesto. Ecco su chi sta riflettendo la dirigenza bianconera.

La Juventus nell’ultimo mercato estivo si è mossa poco, complice anche l’assenza dalle coppe europee infatti l’unico vero acquisto è stato Weah .

Nelle ultime ore, filtrano indiscrezioni che riguardano un interessamento della società bianconera al centrocampista di proprietà del Tottenham classe 1995, Pierre-Emile Hojbjerg.

Il giocatore danese, starebbe cercando una nuova sfida e la Juventus potrebbe essere la squadra giusta dove ritrovare nuovi stimoli. Hojbjerg infatti con Conte, suo ex allenatore agli “spurs”,era titolatissimo al fianco proprio del uruguaiano ex Juventus, Rodrigo Bentancur.

Il mediano della Danimarca conta esperienze in Germania oltre che in Inghilterra e vanta oltre 35 presenze per ogni stagione che fanno di lui un giocatore integro e pronto. Non gli manca il vizio del gol.

Si attendono ulteriori informazioni riguardo questa operazione che la vecchia signora potrebbe fare già a gennaio date le squalifiche di Pogba e Fagioli.