La Juventus, in attesa di definire i dettagli con Thiago Motta e arrivare alla firma, avanza sul mercato. Nuovi nomi accostati alla Vecchia Signora nelle ultime ore, sembra che Douglas Luiz, brasiliano dell’Aston Villa, sia stato proposto ai bianconeri.

Juventus, idee mercato: Douglas Luiz e Vitor Roque

Un’altra ventata verdeoro potrebbe arrivare dal mercato. L’addio di Alex Sandro, salutato a fine contratto dopo 327 presenze, molto probabilmente sarà controbilanciato dall’arrivo di Douglas Luiz. Il club inglese, in realtà, ha proposto il classe 1998 a diverse società, compresa la Juventus. L’Aston Villa per questioni di Fair Play Finanziario deve completare delle cessioni entro il 30 giugno e il centrocampista è uno dei sacrificabili.

La cifra per portare via l’ex Vasco da Gama sono elevate, anche perché il contratto è ancora fino al 2026. La Juventus potrebbe soffiare alla concorrenza il brasiliano e portarlo a Torino con l’arrivo di Thiago Motta.

La Juve guarda anche oltre e, nel mirino, ci è finito anche Vitor Roque, il 19enne attaccante del Barcellona che, più avanti potrebbe diventare un nuovo investimento bianconero a centrocampo. Per lui c’è poco spazio, la Juve potrebbe approfittarne, anche in vista dell’addio di Milik e Moise Kean, ma anche con Chiesa in bilico.