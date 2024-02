Juventus, prove di 4-3-3 per Allegri | Cambiaso o Yildiz a completare il tridente?

“Allegri vara la Juve a trazione anteriore: le due ipotesi con il 4-3-3″ scrive Tuttosport. Ieri l’allenatore bianconero ha provato il nuovo modulo con i tre attaccanti davanti a oltre 400 tifosi. Allegri, mischiando le carte anche per esigenze, ha schierato i suoi in partitella con il 4-3-3: in una squadra Weah e Kostic terzini con Vlahovic affiancato da Chiesa e Cambiaso, nell’altra Milik centravanti con Yildiz e Nonge ai lati. Schierare insieme Yildiz e Chiesa ai lati di Vlahovic può così diventare la novità per dare una scossa soprattutto mentale alla Juve dopo gli ultimi passi falsi.

Allegri prova il 4-3-3 per scuotere la sua Juve contro il Frosinone

Dopo le ultime quattro partite, in cui la Juventus ha perso il passo dell’Inter ritrovandosi in meno di un mese a distanza di nove punti con una partita in più, Allegri vuole provare nuove soluzioni per la sua squadra, per ricercare il gioco offensivo e la qualità nelle giocate negli ultimi 30 metri. Per questo contro il Frosinone in casa è pronto a schierare il 4-3-3, con l’unico dubbio che riguarda il tridente offensivo, dove sono ancora in ballottaggio per una maglia da titolare Cambiaso e Yildiz. Allegri sceglierà il jolly Cambiaso o il talento di Yildiz? Avremo qualche risposta nella conferenza stampa di sabato.