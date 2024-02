Juventus, report sull’allenamento: Allegri tenta il tridente

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, parla di un tentativo della Juventus di dare vita ad un nuovo tridente d’attacco, Massimiliano Allegri necessita nuovi stimoli per lasciarsi alle spalle un mese disastroso.

Allegri si prepara alla rivoluzione in attacco:

Il tentativo di costruire una Juventus più offensiva si è intravisto nell’ultima trasferta a Verona dove i Bianconeri erano chiamati a recuperare lo svantaggio.

Yildiz, Chiesa e Vlahovic schierati contemporaneamente potrebbe essere l’avvio di una rivoluzione, sarebbe uno stravolgimento tattico a cui Allegri è abituato, come già visto nelle sue precedenti esperienze sulla panchina della Juventus.

L’attacco a tre non significherebbe abbandonare il trio di difesa ma integrarlo in un nuovo modulo, il 3-4-3 o il 3-4-2-1. A Verona abbiamo potuto vedere Chiesa a sinistra e Yildiz a destra (sostituito da Alcaraz) oltre all’insostituibile Vlahovic come perno d’attacco. Probabilmente vedremo presto in campo nuove idee, intanto continuano le prove in allenamento.