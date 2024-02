Juventus, Chiesa non è più indispensabile: Yildiz rende possibile l’addio

Federico Chiesa può lasciare la Juventus in estate. È questa l’indiscrezione riportata da SportMediaset che rivela come l’esterno classe ’97 non sia più indispensabile per i bianconeri visti i numerosi infortuni che non gli hanno mai permesso di esprimersi al meglio questa stagione.

Yildiz “caccia” Chiesa e si prende il posto

Nei pensieri di Giuntoli, Kenan Yildiz ha tutte le carte in regola per poter far parte dell’attacco del futuro. Il talento turco ha dimostrato di avere qualità importanti per essere un potenziale crack del calcio moderno. Per evitare di perdere a parametro zero Chiesa nell’estate del 2025, la dirigenza bianconera vorrebbe provare a cederlo già nella prossima sessione di mercato.