Juventus, il Chelsea tenterà un nuovo assalto per Vlahovic | Le ultime

Il Chelsea si rifà sotto per Vlahovic, 60 milioni pronti per giugno

Secondo quanto riporta il sito spagnolo “Fichajes.net” il Chelsea starebbe pensando a un’offerta per Vlahovic a giugno, in quanto il serbo ha un nodo di ingaggio con la Juventus difficile da risolvere.

Juventus, per Vlahovic la cifra è di 60 milioni

Il Chelsea sarebbe pronto a sborsare 60 milioni per accaparrarsi le prestazioni di Vlahovic, considerando che già la scorsa estate è stato vicino al trasferimento a Londra, in un scambio che doveva portare Lukaku in bianconero. Poi non se ne fece nulla. Il nodo prolungamento di contratto con la Juve non è semplice, e i Blues rimangono alla finestra.