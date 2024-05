Juventus, Rabiot ai titoli di coda? | Si tratta ad oltranza con il giocatore

Lo scorso anno sembrava devsse andare via a parametro zero poichè non si riusciva a trovare un accordo sul rinnovo, ma, in extremis, il matrimonio tra Rabiot e la Juventus è stato prolungato per un altro anno, ma 365 giorni dopo la situazione è la medesima: l’offerta salariale della Juventus non coincide assolutamente con la richiesta del francese.

Juventus, c’è distanza con la richiesta di Rabiot

Già lo scorso anno c’era aria di addio, ma in questa stagione il gap tra richiesta e offerta è nettamente più maggiore, sebbene il francese guadagni già 8 milioni netti a stagione, rendendolo uno dei calciatori più pagati della Serie A.

In casa Juve traspare un leggero ottimismo dati i buoni rapporti con l’entourage dell’ex PSG, ma la possibilità di vedere Rabiot con una maglia diversa da quella bianconera resta un’opzione molto plausibile, e l’Inter resta alla finestra.