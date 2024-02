Juventus, rinnovo o cessione per Chiesa | All-in per Koopmeiners?

Il futuro di Federico Chiesa è al centro dell’attualità di casa Juventus, perché il numero 7 bianconero ha il contratto in scadenza nel 2025 insistono le voci di un possibile addio alla vecchia signora. Juventus che non sta di certo a guardare e lavora alla proposta di rinnovo, riflettendo nel mentre anche sulla migliore strategia di mercato per la prossima stagione.

Senza il rinnovo Chiesa parte, all-in Juve su Koopmeiners

L’alternativa al rinnovo sarebbe inevitabilmente la cessione, che porterebbe come effetto positivo la possibilità di investire su un grande colpo, magari a centrocampo (considerando il rientro alla base di Soulé e la presenza di Yildiz). Il nome per il centrocampo bianconero è quello di Teun Koopmeiners, per cui Giuntoli è già al lavoro, ma la trattativa è bloccata e la richiesta dell’Atalanta è alta.

Nei prossimi mesi eventuali trattative per l’ex Fiorentina potrebbero entrare nel vivo, con La Stampa che parla di almeno tre big europee sulle tracce del giocatore: Liverpool, Newscastle e Bayern Monaco sarebbero alla finestra in attesa di capire meglio la situazione ed i possibili sviluppi in ottica mercato.