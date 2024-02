Juventus, altro addio di mercato dopo Soulé? | Serve cedere al più presto

Nonostante le difficoltà finanziarie del club bianconero non consentano investimenti importanti, Giuntoli dovrà comunque rinforzare la squadra. L’unica chiave per sbrogliare la situazione è il trasferimento a titolo definitivo di una serie di giocatori che non verranno inseriti nei futuri progetti della società.

Juventus, il possibile addio

Enzo Barrenechea, che attualmente gioca in prestito al Frosinone, potrebbe essere utilizzato dai bianconeri come preziosa merce di scambio nel prossimo mercato: secondo Calciomercato.it, il centrocampista argentino, classe 2001, potrebbe essere inserito nella trattativa per Gudmundsson del Genoa. Oppure Barrenechea potrebbe essere offerto al Bologna per abbassare il prezzo dei cartellini di Ferguson e Calafiori, giocatori apprezzati dalla Vecchia Signora.