Juventus, non solo Koopmeiners per il centrocampo | Giuntoli studia le alternative

Il grande obiettivo della Juventus è Teun Koopmeiners. Come riporta Tuttosport, i bianconeri hanno bisogno di almeno un altro centrocampista di alto livello per la prossima stagione. Se Adrien Rabiot lascerà Torino, il numero salirà a due.

Juventus, tutti i possibili nomi per il centrocampo

L’olandese garantirà alla Juventus dinamismo, tecnica e gol, ma dovrà soddisfare una richiesta di 60 milioni di euro da parte dell‘Atalanta. I bianconeri sperano di abbassare le pretese dei nerazzurri inserendo giovani in questa trattativa, sperando che non arrivino club dall’estero per accontentare l’Atalanta. Per questo motivo, la dirigenza bianconera ha altre opzioni a centrocampo, come Khephren Thuram, Kjaergaard, Mikel Merino e Fofana del Monaco.