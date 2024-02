Juventus, due club di Premier League interessati a Rabiot

Sirene inglesi sul centrocampista bianconero attualmente in scadenza a giugno con la Juventus

Dall’Inghilterra arrivano voci su un interessamento di Arsenal e Tottenham per Adrien Rabiot. Il “The Sun” conferma che le due squadre londinesi avrebbero messo gli occhi sul centrocampista bianconero.

Juventus, Rabiot ha il contratto in scadenza a giugno

In attesa cosa deciderà la Juventus sul futuro del suo centrocampista francese, due squadre importanti della Premier League come Arsenal e Tottenham monitorano e strizzano l’occhio a Rabiot per la prossima stagione. Il giocatore fino ad oggi ha segnato 4 gol e messo a segno 3 assist tra campionato e Coppa Italia.