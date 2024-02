Calciomercato Juventus, la Bundesliga cerca Rabiot

Le voci che circolano attorno al futuro di Adrien Rabiot, si infittiscono, con il Bayern Monaco che emerge come principale contendente per il centrocampista della Juventus. Secondo fonti riportate da Tuttosport, il club bavarese ha avviato conversazioni con l’entourage del giocatore, sperando di garantirne la firma a parametro zero per la prossima stagione.

Calciomercato Juve, il futuro di Rabiot in bilico

Tuttavia, la Juventus non vorrebbe perdere Rabiot, anche se per ora non vi è stato alcun rinnovo di contratto. Mentre il mercato si anima intorno al francese, la Vecchia Signora sta lavorando per risolvere la questione in tempi rapidi. Un chiarimento definitivo è atteso tra marzo e aprile, mentre entrambe le parti cercano un accordo che soddisfi le loro esigenze.