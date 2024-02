Juventus, fissato il prezzo per Huijsen: la Roma è avvisata

La Roma è molto soddisfatta dell’impatto che Dean Huijsen sta avendo a Trigoria. Un giovane promettente come lui è infatti il profilo ideale da tenere in squadra, anche una volta terminato il prestito.

Juventus, la Roma ci prova per Huijsen

La Roma vorrebbe provare a trattare con la Juventus per l’acquisto definitivo del difensore centrale olandese Dean Huijsen, classe 2005, attualmente in prestito ai giallorossi ma di proprietà dei bianconeri. Come riporta Calciomercato.com, la Juve è restia a rinnovare il prestito del giovane, che sarebbe utile nella prossima stagione, ma sarebbe aperta a trattare un trasferimento definitivo per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Senza questa formula, Huijsen tornerà a Torino e probabilmente ci resterà.