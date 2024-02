Chiesa-Juventus, il futuro è da scrivere

In casa Juventus, si inizia a pensare a quella che sarà la prossima stagione. Ormai irraggiungibile il primo posto occupato dall’Inter, gli uomini di Allegri cercheranno di chiudere il prima possibile il discorso qualificazione in Champions League. Non solo il campo però, i bianconeri devono fare i conti anche con le vicende legate ai rinnovi, soprattutto quello di Federico Chiesa.

L’Europeo sarà decisivo per il rinnovo di Chiesa

Dopo una prestazione non brillante contro il Frosinone, sono piovute critiche sull’attaccante bianconero. Il destino dell’ex viola, con la Vecchia Signora è tutto da scrivere, ma c’è una certezza: l’azzurro non andrà in scadenza con i piemontesi, che vogliono decidere prima dell’estate. Come riporta Tutto Juve, per Chiesa sarà decisivo l’Europeo per prendere una valutazione nel bene e nel male. La valutazione che Giuntoli fa del giocatore è di 50 milioni.