Juventus, Rabiot e McKennie fuori col Napoli | Alcaraz pronto al debutto da titolare

Nella partita vinta all’ultimo secondo contro il Frosinone, la Juventus ha perso per infortunio Adrien Rabiot, uscito al 29′ per una lussazione all’alluce, e Weston McKennie, che ha lasciato il campo all’86’ a causa della lussazione della spalla sinistra. Ancora da stabilire i tempi di recupero dei due, anche se si parla di tre settimane fuori per il francese e due per lo statunitense. Il prossimo impegno dei bianconeri è la pericolosa trasferta a Napoli, e Allegri si trova senza due pedine fondamentali del centrocampo.

Allegri pronto a lanciare Alcaraz dal 1′

Il primo nome nella testa di Allegri per sostituire le due mezzali titolari della Juventus è Carlos Alcaraz. Tutto fa pensare che l’argentino acquistato dal Southampton possa fare il suo debutto da titolare, in una partita tutt’altro che semplice. Resta comunque un posto da coprire nella scacchiera dei bianconeri, e qui sono possibili diverse soluzioni. Favorito Miretti, ma occhio all’inserimento Nicolussi Caviglia con Locatelli che andrebbe a fare la mezzala. Altrimenti non è da escludere l’adattamento in quella posizione di Cambiaso o Iling Junior, senza dimenticare il giovane Nonge.