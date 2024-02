Juventus, Allegri valuta come sostituire Rabiot e McKennie | La situazione

Allegri studia le alternative in vista del Napoli

La squadra di Massimiliano Allegri è uscita malconcia dalla sfida contro il Frosinone, il tecnico ha dovuto fare i conti con due infortuni che costringeranno ai box Rabiot e McKennie. Secondo quanto riporta SportMediaset però, visto il delicato impegno contro il Napoli del prossimo turno, il tecnico starebbe già studiando le alternative.

Juventus, Allegri punterà su Alcaraz

Per la sfida contro il Napoli dunque, Allegri punterà tutto su Alcaraz che sembra certo del posto, ma sarà ancora da capire chi insieme a lui completerà il reparto. L’opzione principale potrebbe essere Miretti, ma il tecnico della Juventus vuole ragionarci bene sopra per arrivare a Napoli con le idee chiare e continuare a tenere blindato il secondo posto in classifica.