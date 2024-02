Juventus, Mckennie e Rabiot saltano il Napoli

Brutte notizie per Allegri, che dovrà rinunciare a Rabiot e Mckennie per la sfida di domenica contro il Napoli.

Arrivano aggiornamenti in casa Juventus dopo gli stop di ieri, durante la partita contro il Frosinone all’Allianz Stadium, di Adrien Rabiot, sostituito dopo mezz’ora, e Weston McKennie, che ha lasciato il campo nel finale. Gli accertamenti ai quali si sono sottoposti i due centrocampisti hanno confermato le prime indiscrezioni, con il francese che ha riportato una lussazione della falange del primo dito del piede destro, mentre lo statunitense la lussazione alla spalla.

Tempi di recupero da valutare, brutto colpo per Allegri

I tempi di recupero.

Entrambi i calciatori non saranno a disposizione per la gara contro il Napoli in programma allo stadio Diego Armando Maradona domenica sera alle 20.45 e resta da capire quanto sarà necessario per il recupero completo, con le tempistiche che saranno stabilite giorno dopo giorno.