Juventus, Chiesa e McKennie verso l’addio | Che tesoretto insieme a Soulè!

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Giovanni Albanese ha parlato delle cessioni in casa Juventus e non solo.“Credo che l’esperienza di Chiesa in questo momento rischi di giungere al capolinea a breve. Se non dovesse trovare un’intesa per il prolungamento e non dovesse trovare le condizioni per un cambio di passo. In questa fase Chiesa è il giocatore che sta venendo a mancare nello sviluppo stagionale della Juventus, è chiaro che poi le scadenze potrebbero fare la differenza. Per quanto riguarda i giocatori che sono a fine corsa credo Alex Sandro andrà ai saluti considerato che è in scadenza, però ci sono altri giocatori che secondo me di fronte a delle offerte potrebbero lasciare”.

Juventus, anche Alex Sandro verso la cessione

Su altre possibili uscite: “Io farei molta attenzione a McKennie, che è protagonista di un’ottima stagione. La Juventus farà sicuramente mercato in uscita, forse con qualche giovane che in questo momento sta crescendo altrove, uno su tutti Soulé. Ci sono intermediari che stanno lavorando su più fronti, non solo l’Inghilterra. Io credo si debba fare molta attenzione alla Germania in questo momento”.