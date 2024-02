Juventus, in bilico il futuro di Chiesa: quest’estate potrebbe partire. Su chi punterà la Juve?

Il futuro di Federico Chiesa è ancora incerto, infatti, l’attaccante della Juventus è legato alla squadra da un contratto valido fino al 30 giugno 2025.

L’entourage del giocatore sta lavorando con la Juventus per ottenere un accordo. Secondo “Tuttosport” esistono due possibili scenari.

Il primo è che rinnovi, la sua permanenza porterebbe la Juventus ad un importante cambiamento tattico che permetta ad Yildiz e Vlahovic di giocare assieme a Chiesa.

Nel secondo scenario, già da quest’estate, la Juventus dovrà fissare un prezzo e valutare una sua cessione per evitare che il giocatore il prossimo anno parta a zero.

Le alternative in caso di addio:

La sicurezza per la Juventus è il rientro di Soulè dal Frosinone, con l’argentino i piani non sono ancora chiari ma l’attaccante sta dimostrando di essere pronto per una grande squadra. In corso i contatti con l’entourage di Felipe Anderson, pronto a liberarsi a zero dalla Lazio.

Ci sono anche dei giocatori particolarmente seguiti in casa Juventus. Tra tutti Berardi, già cercato da Giuntoli quest’estate. Occhi puntati anche per il talento del Genoa Gudmundsson, valutato intorno ai 35 milioni di euro. Piace anche Zaccagni, che si avvicina alla scadenza del 30 giugno 2025.