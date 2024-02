Juventus, piace Zaccagni | E’ lui la scelta per il dopo-Chiesa

L'esterno biancoceleste è finito sul taccuino di diversi club tra cui la Juventus, che si farebbe avanti con decisione in caso di partenza di Chiesa in estate

La Juventus segue con molta attenzione Mattia Zaccagni. Come riferito anche dal quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola, il club bianconero è fortemente interessato all’esterno di proprietà della Lazio. Il calciatore andrà in scadenza nel 2025, ha ricevuto l’offerta di rinnovo dalla Lazio ma la trattativa è in fase di stallo. Per questo motivo Cristiano Giuntoli, che segue Zaccagni da diverso tempo, sta provando a sondare il colpo e portare il giocatore a Torino. Un’ipotesi che diventerebbe più concreta se Chiesa dovesse scegliere di non rinnovare con la Juventus.

Non solo la Juventus, il giocatore piace anche alla Fiorentina

Su Zaccagni tuttavia c’è anche la Fiorentina, che segue con attenzione gli sviluppi della vicenda. L’esterno aveva trovato un principio d’accordo con la Lazio, che ha messo sul piatto 3 milioni di euro fino al 2028. Tuttavia la firma, che sembrava solo una formalità, ancora non è arrivata. Per questo motivo Mario Giuffredi, agente dell’ex Verona, rimane vigile in attesa delle mosse delle pretendenti.