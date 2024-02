Lazio, il punto sui rinnovi: Felipe Anderson e Zaccagni verso l’addio | Le ultime

Stando a quanto scrive TMW, dopo le parole di Ciro Immobile post vittoria contro il Cagliari si capisce l’attuale momento della squadra. L’attaccante biancoceleste, nella partita di ieri ha siglato il duecentesimo gol in Serie A, ma per fare festa il capitano si aspetta qualche rinnovo.

Lazio, Felipe Anderson verso la Juve. Per Zaccagni è stallo

I due rinnovi che tengono banco in casa Lazio sono quelli di Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. I due giocatori per l’attuale situazione, sembrano sempre più vicini ad un addio che a una permanenza. Per il brasiliano Lotito vuole fare un ultimo tentativo in extremis confermando uno stipendio vicino a quello attuale, ma la Juventus è intenzionata ad offrire di più. Per Zaccagni invece è tutto fermo, si aspettano notizie ma è da capire se poi effettivamente arriveranno.