Juventus, Giuntoli lavora al rinnovo di Szczesny | Le ultime

Wojciech Szczesny vuole restare alla Juventus anche dopo la scadenza del contratto, prevista per giugno 2025: secondo “Calciomercato.it” il portiere classe 1990 sarebbe disposto a restare alla Juventus. Per rinnovare il contratto, però, Szczesny dovrà fare un “sacrificio” in termini di ingaggio: l’attuale stipendio stagionale è di 6,5 milioni di euro, un importo troppo alto per il club bianconero.

Juventus, Szczesny fondamentale per i bianconeri

Nelle scorse trasferte estive il portiere è stato sempre al centro di possibili voci di mercato, finendo poi però per restare alla Juventus. Non è da escludere che questa situazione possa ripetersi tra qualche mese. Ovviamente entrambe le parti dovranno sedersi e discutere del nuovo contratto di Szczesny in modo da poter continuare a lavorare insieme.