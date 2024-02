Allegri: “Sono contento di Alcaraz, può giocare. Dobbiamo riportare la Juventus in Champions League”

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della partita di domani contro il Frosinone e delle condizioni di Alcaraz e Vlahovic.

Allegri: “Rabiot giocherà questi mesi al suo livello”

Queste le parole del tecnico bianconero:

Che settimana è stata?

“Una buona settimana di lavora come sono state le altre prima dei risultati negativi che ci sono stati. Ora domani abbiamo una partita difficile contro una squadra che gioca bene e crea. Il nostro obiettivo è tornare a vincere”.

Domani si può vedere la difesa a 4?

“No anche perchè noi difendiamo sempre a 4 e non dobbiamo cambiare niente”.

Alcaraz può giocare?

“Sono contento di quello che sta facendo. Domani può giocare. Quest’anno abbiamo fatto tre partite simile con Bologna, Sassuolo e Verona. In queste partite può succedere di tutto. A Verona abbiamo fatto delle buone cose, ma dobbiamo tornare ad esser ordinati e compatti”.

Cosa ha voluto costruire in questi giorni?

“Per costruire bisogna far fatica e grande sacrificio, però se non hai equilibrio rischi di farti male. Per noi è importante concentrarci su quello che dobbiamo fare e qualificarci per la Champions, poi tutto il resto non conta. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani e fare un tot di punti per la Champions”.

Vlahovic gioca?

“Domani andrà in campo la formazione migliore. Ho già passato questi momenti e sta a noi rovesciare questo momento. Nessuno può regalarci una vittoria. Vincere ci farebbe vedere le cose in un altro modo come succede sempre. Non eravamo dei fenomeni e non siamo diventati brocchi ora. Per noi è un’opportunità di crescita. Dopo quella di domani mancheranno 12 partite dove dobbiamo fare i punti per la Champions”.

Firmeresti in bianco per restare?

“In questo momento non firmerei niente, perchè ho un contratto. Adesso bisogna portare la Juventus in Champions”.

Rabiot come sta? Teme più Atalanta o Bologna?

“Per la corsa Champions ci sono Atalanta, Bologna, Roma e Lazio. Ci sono tante squadre pericolose. Rabiot domenica non ha fatto una bella partita e lui lo sa, però ha fatto gol e ha fornito una bella palla a Vlahovic.Sono molto contento di lui. Farà tre mesi finali al suo livello”.

Troppo presto per il tridente?

“Lavoreremo in futuro per mettere un tridente con Yildiz, Chiesa e Vlahovic. Anche quando giochiamo con Cambiaso lui è un giocatore offensivo. Abbiamo preso troppi gol nelle ultime partite e non va bene”.

Ha in mente la formazione per vincere domani?

“Spero di indovinare la formazione. Nel caso in panchina ho giocatori importanti e spero di sistemare la formazione. Il Frosinone è una squadra che tira tanto in porta con giocatori molto bravi tecnicamente”.

Il tuo futuro è legato ai risultati? Ci descrivi Alcaraz?

“È un giocatore tecnico con un buon tiro. Lui, per me, è una mezzala offensiva. La Juventus è una società che sarà pronta per programmare il futuro, perchè Scanavino, Manna e Giuntoli programmeranno al meglio il futuro. Io devo lavorare sul raggiungimento del nostro obiettivo e cercare di vincere domani e superare questo momento”.