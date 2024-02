Juventus, ecco cosa chiede la società per confermare Allegri

Domenica contro il Frosinone, la Juventus cercherà di tornare a vincere e di ridurre il distacco dall’Inter. Nel discorso tenuto alla squadra lunedì, alla ripresa degli allenamenti, il tecnico Massimiliano Allegri ha ribadito l’importanza di non correre rischi inutili in chiave Champions League.

Juventus, Giuntoli apre al rinnovo di Allegri

Allegri ha ribadito più volte ai bianconeri di rimanere concentrati anche perché è in gioco il futuro della squadra e dell’allenatore stesso. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Cristiano Giuntoli ha lasciato aperta la possibilità di un rinnovo. Max ha ancora un anno di contratto, ma la società non inizierà la prossima stagione con l’allenatore in bilico. Logicamente, la posizione del tecnico in termini di rinnovo si rafforzerebbe se andasse in trattativa con un secondo posto e un trofeo.