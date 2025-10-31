Juventus, rivoluzione Spalletti: cambieranno molte cose alla Continassa

Ieri la Juventus ha ufficializzato Luciano Spalletti. L’ex ct azzurro è arrivato alla Continassa e prenderà le redini della squadra in mano. Tanti i cambiamenti in vista, non solo tattici, mister Spalletti ha intenzione di mettere le giuste regole ad una squadra allo sbaraglio.

Juventus, a Cremona senza nessuna rivoluzione tattica

Luciano Spalletti è stato finalmente annunciato dalla Juventus come successore di Igor Tudor nel tardo pomeriggio di giovedì, dopo aver firmato il contratto. Neanche due giorni e dovrà già schierare la squadra in campo per il match contro la Cremonese previsto per sabato. Spalletti ne avrà poco di tempo per preparare la gara che rappresenterà il proprio esordio.

Anche se il tempo è poco, la curiosità di capire come si schiererà sabato sera la Juventus allo Zini, è tanta.
Indubbiamente non ci sarà una rivoluzione già da domani, in 24 ore è impossibile. Spalletti comincerà a lavorare con l’organico bianconero a partire dalla prossima settimana. Intanto a Cremona non andrà in scena alcun tipo di rivoluzione. In sostanza, la Juventus contro i ragazzi di Davide Nicola scenderà nuovamente in campo con il 3-4-2-1 tanto caro a Tudor. Al momento non c’è tempo per iniziare a mettere mano sull’assetto tattico della squadra, Spalletti è arrivato giovedì, senza la possibilità materiale di discostarsi dalle idee del proprio predecessore. Ed è per questo che, almeno all’inizio, proseguirà sulla strada intrapresa dal proprio dal croato. Successivamente, sul campo, il richiamo della foresta, tra 4-3-3 e 4-2-3-1.

Tra le intenzioni di Spalletti c’è anche un ritorno a maggiore serietà: meno telefonini, a tavola e nelle riunioni; tolleranza zero per i ritardi agli allenamenti; basta cuffioni da alienati e playstation con moderazione.

