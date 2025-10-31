Juventus, rivoluzione Spalletti: cambieranno molte cose alla Continassa

Ieri la Juventus ha ufficializzato Luciano Spalletti. L’ex ct azzurro è arrivato alla Continassa e prenderà le redini della squadra in mano. Tanti i cambiamenti in vista, non solo tattici, mister Spalletti ha intenzione di mettere le giuste regole ad una squadra allo sbaraglio.

Juventus, a Cremona senza nessuna rivoluzione tattica

Luciano Spalletti è stato finalmente annunciato dalla Juventus come successore di Igor Tudor nel tardo pomeriggio di giovedì, dopo aver firmato il contratto. Neanche due giorni e dovrà già schierare la squadra in campo per il match contro la Cremonese previsto per sabato. Spalletti ne avrà poco di tempo per preparare la gara che rappresenterà il proprio esordio.