Juventus-Roma, le scelte di Allegri e Mourinho | Le formazioni

In campo alle 20.45

Nessuna grande sorpresa tra i bianconeri. Allegri conferma il 3-5-2. Difesa affidata a Gatti, Danilo e Bremer. In mezzo al campo spazio per Miretti, Locatelli e Rabiot, con McKennie e Kostic sulle corsie laterali. In avanti la coppia composta da Vlahovic e Chiesa.

Stesso modulo per Mourinho. Terzetto difensivo con Mancini, Llorente e Ndicka. Centrocampo con Pellegrini, Paredes e Cristante, sostenuti da Kristensen e Zalewski sulle fasce. In attacco la coppia Dybala-Lukaku. Tra i pali c’è Rui Patricio.

Le probabili formazioni di Juventus Roma:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.