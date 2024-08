Juventus, Rugani verso l’addio | Lenglet o Kiwior il sostituto

“Dopo che l’affare Todibo è saltato definitivamente, in casa Juventus le incognite sul difensore sono moltissime. Thiago Motta ha chiesto un ulteriore rinforzo dietro e Giuntoli ora dovrà ingegnarsi per completare il pacchetto arretrato Tra le prime idee ci sono soluzioni più semplici come i prestiti di Lenglet e Kiwior, rispettivamente da Barcellona e Arsenal, ma attenzione al possibile asse con l’Ajax che si sta creando per Rugani: Sutalo è il difensore più abbordabile, Jorrel Hato il nome più ambizioso”.

Juventus, perso Todibo ecco Lenglet o Kiwior

Sono queste le parole di Riccardo Meloni, giornalista di Calciomercato.it, che ha fatto il punto della situazione difesa Juventus visto che Rugani è in partenza e al suo posto potrebbe arrivare un nuovo calciatore visto che si parla di Lenglet e Kiwior.