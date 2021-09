Juventus Sampdoria probabili formazioni e dove vederla: TV e streaming

La Juventus riceve la Sampdoria di D’Aversa che ieri è uscita sconfitta dal Marassi contro il Napoli. Allegri è a caccia di punti.

Gara già spartiacque per la Juventus di Allegri che cerca punti per colmare la distanza tra la squadra bianconera e le grandi della serie A.

L’ex allenatore del Parma, D’Aversa, cerca risposte dopo la brutta sconfitta di Marassi contro il Napoli.

Juventus – Atalanta, queste le probabili formazioni

Torna titolare Perin con la maglia della Juventus. Allegri si affida di nuovo a Kean e a Morata in attacco.

Stesso modulo per D’Aversa che si affida a Candreva e Damsgaard sulle fascie e a Caputo e a Quagliarella in attacco per scardinare la difesa bianconera.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Morata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Juventus – Sampdoria, TV e Streaming

La sfida tra bianconeri e blucerchiati verrà trasmessa da DAZN, che sarà visibile tramite una moderna smart tv. La gara sarà visibile anche su Playstation e XBOX oppure con dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio e Now TV, app On Demand di Sky