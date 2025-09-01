Juventus, sarà addio con Nico Gonzalez: trovato l’accordo con l’Atletico Madrid

Juventus, i dettagli dell’operazione Nico Gonzalez-Atletico Madrid
Termina una delle telenovele che accompagna da più tempo i tifosi della Juventus, che domani daranno l’ultimo saluto a Nico Gonzalez, che lascerà il club bianconero per indossare la maglia dell’Atletico Madrid, che ha trovato nelle ultime ore l’accordo con la Vecchia Signora per acquisire il cartellino dell’ala argentina.
Arrivato a Torino la scorsa estate, l’ex Fiorentina non ha mai convinto il popolo juventino, né sotto la guida di Thiago Motta prima, né sotto quella di Tudor successivamente, portando il club ad ascoltare offerte per il classe ’98, autore di soli 6 gol nelle 43 presenze collezionate la scorsa stagione, per il quale era stato fatto un investimento superiore ai 30 milioni, bonus inclusi.
L’accordo con i Colchoneros, che verrà formalizzato nelle prossime ore, prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 33 milioni, che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze con la maglia degli spagnoli.