La Juventus è alla ricerca di attaccanti per la prossima stagione. Il reparto offensivo deve essere rivoluzionato e il ds Giuntoli si guarda intorno da mesi per capire come lavorare al meglio sulla cosa. Cristiano Giuntoli con il suo staff stanno cercando quelle che potrebbero essere le soluzioni migliori per portare a Torino uno o più attaccanti, complici gli addii molto probabili di Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani ed Arek Milik.

Juventus, Osimhen lontano, in pole si piazza Lookman

Il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus era quello di Victor Osimhen, da diverso tempo, ma l’attaccante di proprietà del Napoli oggi in prestito al Galatasaray, ha uno stipendio troppo alto. A differenza dei bianconeri, il Manchester United sembrerebbe pronto a pagare al Napoli la clausola da 75 milioni che però è valida soltanto per l’estero per riuscire ad accaparrarsi il centravanti nigeriano.

Così l’obiettivo dei bianconeri si è spostato su Lookman. Ademola Lookman è un obiettivo di mercato della Juventus da diverso tempo ormai. Non sarà sicuramente semplice, soprattutto per l’ingaggio, l’Atalanta lo ha valutato 60 milioni di euro e difficilmente intenderà privarsene. A questo si aggiunge l’interesse di mezza Europa, si pensi a quel Paris Saint Germain che si era fatto gia sotto nel mercato di gennaio. La Juventus però continua a lavorare per riuscire a sbaragliare la concorrenza.