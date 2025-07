La Juventus lavora per rinforzare il settore offensivo, nelle prossime settimane è quello che potrebbe subire i principali cambiamenti. La dirigenza bianconera, infatti, sta provando a portare alla Continassa il tandem Sancho-Rashford. I due giocatori non rientrano più nei piani del Manchester United, ma presentano un costo notevole. Si lavora per capire la giusta strategia da adottare.

Juventus, avanti tutta per Sancho-Rashford

I bianconeri tra meno di una settimana torneranno alla Continassa per riprendere la preparazione in vista della stagione 2025/2026. Alla ripresa dei lavori ci saranno anche alcune novità nello staff di Igor Tudor: la prima sarà l’inserimento di Michele Troiano, che sarà uno dei collaboratori tecnici. L’altro importante innesto sarà quello di Riccardo Ragnacci, che andrà ad arricchire il team dei preparatori atletici.

Le novità non finiranno qui, soprattutto sul mercato, la Juve sta procedendo a grande velocità per arrivare all’inserimento di altri professionisti. Il prossimo acquisto della Vecchia Signora potrebbe essere Sancho, attaccante dello United. Un lavoro quotidiano di contatti fra Juventus, Manchester United ed entourage del calciatore che si stanno dirigendo verso una conclusione positiva dell’affare. Emeka Obasi, agente di Sancho, si è presentato a Torino per fare un punto della situazione sulla trattativa e limare tutti i dettagli inerenti all’affare.

Negli ultimi giorni è spuntata anche l’ipotesi collegata a Marcus Rashford. L’esterno classe 1997 è in uscita dai Red Devils, la Juventus potrebbe approfittare, ma c’è un ostacolo: la cifra per Marcus è pari circa a 45 milioni di euro. I contatti si stanno intensificando.