Francisco Conceiçao è uno di quei talenti che dividono, perché i momenti brillanti si alternano a lunghe pause con partite anonime e poco convincenti. Partito alla grande appena arrivano a Torino, attualmente la Juventus si interroga sul suo futuro.

Juventus, decidere se continuare o no con Conceiçao

Il portoghese è vincolato da una clausola da 30 milioni di euro per il riscatto dal Porto non sembra più così scontata, nonostante inizialmente fosse stata considerata congrua. La valutazione assoluta è già oggetto di discussione, ma a rendere il tutto ancora più incerto è la strategia dell’allenatore che guiderà la Juve la prossima stagione.

La Juventus avrebbe piacere se il Porto aprisse a un prolungamento del prestito per il Mondiale per club. La proroga converrebbe ad entrambe le società, primi ai dirigenti portoghesi che vedrebbero comunque valorizzato il proprio giocatore su un palcoscenico internazionale e poi ai bianconeri che andrebbero a “risparmiare”. Tutto dipende anche dal suo procuratore, Jorge Mendes, il quale potrebbe convincere il Porto a prolungare il prestito di Conceiçao, di pensare di fare qualche sconto.

Intanto tutto dipende anche dalla gara contro il Venezia, un’ottima prestazione potrebbe far pendere la bilancia verso il riscatto o, quantomeno, una proroga del prestito per il Mondiale per club.