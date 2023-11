Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione sportiva “Cose di calcio“. Il francese ha parlato di vari temi attuali che ruotano attorno al mondo bianconero: uno su tutti Dusan Vlahovic. Come riportato da tuttojuve.com, il francese si è espresso così sull’attaccante serbo: “Ha fatto fatica a fare goal ma il goal che ha fatto contro l’Inter è importante per lui. Sono convinto che continuerà a segnare fino alla fine perché lui è un grandissimo giocatore, ha la capacità di fare goal e sarà decisivo per la seconda parte del campionato“.

Le parole di Sissoko sulla favorita per lo scudetto

Momo Sissoko si è poi sbilanciato anche sulla lotta scudetto che vede, per adesso, una corsa a due tra Inter e Juventus. Il club bianconero appare sempre più solido ed è proprio su questo aspetto che l’ex Psg si è soffermato: “Sono contento perché la Juve non è la squadra più forte che c’è ora ma secondo me alla fine vincerà la Juventus perché hanno la capacità di fare le cose bene. Con tre acquisti importanti per il mercato di gennaio sarà una squadra che può contare per lo scudetto“. E proprio sulla lotta scudetto per adesso ammette:” Secondo me è favorita l’Inter però occhio che la Juventus rimarrà lì fino alla fine“.