Juventus, Soulé vuole restare ma piace in Premier e Bundesliga | Le ultime

Matías Soulé il 30 giugno tornerà di proprietà della Juventus, ma la sensazione da diversi mesi è che possa essere ceduto per fare cassa e finanziare il mercato in entrata. L’argentino però ha molta stima di Thiago Motta e gradirebbe rimanere a giocarsela in bianconero. Da capire se riuscirà a convincere allenatore e dirigenza a non farlo partire, anche se un’offerta adeguata verrà difficilmente rifiutata.

Soulé piace in Inghilterra e Germania

Soulé ha disputato un’ottima stagione in prestito al Frosinone. In campionato ha realizzato 11 gol e fornito 3 assist in 36 presenze, attirando su di sé le attenzioni di molti club, in particolare della Premier League e della Bundesliga. In particolare Aston Villa, Crystal Palace, Newcastle e Brighton sono le squadre inglesi a cui piace il classe 2003, mentre in Germania Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund sono le più interessate. La Juventus ritiene 35/40 milioni di euro un prezzo congruo per il giocatore, anche se rimane la possibilità di una sua permanenza.