Juventus, priorità alle cessioni: da Soulè a Milik | Ecco i giocatori a rischio

La Juventus si prepara a lavorare sul mercato del prossimo anno con Thiago Motta in panchina in attesa dell’ufficialità. Giuntoli avrà a disposizione dai 30 ai 40 milioni di euro da investire per i prossimi acquisti come descrive Sport Mediaset, con l’intenzione di vendere alcuni giocatori a cifre importanti per aumentare il budget.

Juventus, in partenza anche Huijsen e Barrenechea

Per cercare di monetizzare i partenti in casa Juventus saranno Soulè, Huijsen e Barrenechea tutti e tre giocatori che sono tornati dai prestiti di Frosinone e Roma. I ragazzi che sono stati valorizzati in questa stagione hanno totalizzato una valutazione importante, e potrebbero essere oggetto anche di contropartite. In lista dei possibili partenti ci sono anche Szczęsny che dopo le voci su Di Gregorio potrebbe partire, ma i bianconeri proveranno a piazzare anche Milik, Kean e Kostic. L’obbiettivo della Juventus è anche abbassare il monte ingaggi oltre che a monetizzare e rinvestire poi sul mercato. Situazioni delicate sono anche quelle dei rinnovi di Chiesa e Rabiot, ancora da capire cosa deciderà la dirigenza sulle due questioni.