Juventus, stasera arriva Alcaraz a Torino | Tutti i dettagli

Questa sera alle ore 19:45 come rivela “TMW” Carlos Alcaraz nuovo acquisto della Juventus sbarcherà all’aeroporto di Caselle, pronto per domani per effettuare ulteriori visite mediche al J Medical, dopo averle già effettuate a Londra.

Juventus, per Alcaraz riscatto altissimo a giugno circa 50 milioni di euro

La Juventus per ora lo ha preso a titolo temporaneo, per 3,7 milioni con ulteriori bonus in base alle prestazioni sportive dell’argentino almeno fino a giugno. Successivamente se la Juventus vorrà riscattarlo dovrà sborsare circa 50 milioni di euro pagabili in 3 esercizi. L’ex Southampton è pronto a vestire la maglia bianconera, e sarà un rinforzo importante per Allegri, a maggior ragione dopo le squalifiche di Fagioli e Pogba avrà a sua disposizione una risorsa in più per il suo centrocampo.