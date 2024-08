La Juventus sulla lista dei ruoli da coprire nel proprio organico ha la necessità di trovare un difensore centrale. Dopo vari sondaggi e trattative mai andate in porto, come Calafiori e Todibo, andati verso altre mete, i bianconeri hanno spostato il mirino su Kalulu del Milan.

Juventus, affare fatto per Kalulu

Il francese classe 2000 in forza ai rossoneri, è un difensore centrale che gioca anche da terzino destro, ha dimostrato, nel periodo rossonero, qualità importanti: è veloce e bravo sui contrasti. Negli ultimi giorni è diventato l’obiettivo numero uno per la difesa bianconera. La trattativa non sembra difficile da concludere, anzi molto vicini a chiudere, visto che mancano solo i dettagli. Addirittura le visite al J Medical potrebbero essere programmate già nelle prossime ore.

Con Kalulu i bianconeri sistemano definitivamente la difesa, pronta ad affrontare la nuova stagione che inizia tra 10 giorni. Allo stesso tempo il Milan libera un posto in lista per il tesseramento di Emerson Royal. I due club chiuso l’accordo sulla base di un prestito di 3 milioni di euro con riscatto fissato a 14; a questi vanno aggiunti, eventualmente, altri 3 milioni di bonus. Si spinge per arrivare a svolgere le consuete visite mediche di rito nei prossimi giorni, così da averlo già a disposizione per l’esordio in campionato contro il Como, previsto per il 19 agosto prossimo.