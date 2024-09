Juventus, Tiago Djalo va via | Trattativa chiusa per il prestito al Porto

E' fatta per il prestito di Tiago Djalo al Porto. Il difensore proverà a rilanciarsi in patria.

Tiago Djalo è finalmente pronto a lasciare la Juventus. Finisce la telenovela di mercato intorno al difensore portoghese, arrivato l’anno scorso alla Juventus come scommessa e che poi non si è mai più visto in campo. Secondo quanto raccolto da TMW, il portoghese classe 2000 può considerarsi un nuovo giocatore del Porto. Torna in patria cinque anni dopo aver salutato lo Sporting Club di Lisbona.

Juventus, Djalo al Porto | I dettagli dell’operazione

Seconda operazione con la stessa formula tra la Juventus e il club lusitano, dato che in estate la tratta inversa l’ha compiuta l’esterno offensivo Francisco Conceiçao. Durante le trattative per l’esterno offensivo, il Porto aveva mostrato interesse per il difensore, senza però dare seguito all’interessamento e al potenziale scambio. Ora le cose sono cambiate e l’operazione è pronta a diventare ufficiale, col mercato portoghese che chiuderà i battenti questa sera.