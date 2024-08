Tiago Djalo ha svolto le visite mediche con la Roma | Si continuano a sondare altre piste

Il difensore portoghese Tiago Djalo è appena rientrato all’Hotel Hilton dopo aver svolto le visite mediche per conto della Roma. Il calciatore classe 2000 arrivato dalla Juventus in prestito oneroso per un milione di euro potrà essere acquistato al termine della stagione versando nelle casse della società bianconera ulteriori nove milioni di euro. “Ora non voglio parlare, parlerò dopo”, ha detto ai cronisti presenti.

La Roma vuole vederci chiaro su Djalo | Preoccupano i problemi fisici costanti

La Roma ha dato un’accelerata sul fronte Djalo dopo la clamorosa frenata nella trattativa Danso a seguito di visite mediche che, per la società giallorossa, non hanno dato i risultati attesi. Ora su Djalo la società vuole vederci chiaro e i problemi fisici avuti dal difensore negli ultimi due anni preoccupano. Si continuano a sondare altre piste.