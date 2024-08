Il difensore ex Lens non ha ottenuto l'idoneità sportiva da parte dei medici giallorossi

Brutte notizie in casa Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, Kevin Danso non ha superato le visite mediche che gli avrebbero consentito di ottenere l’idoneità sportiva.

Danso-Roma, affare a rischio?

Nella giornata di domani verranno effettuati ulteriori test per valutare eventuali problemi fisici. In questo momento l’affare non sembrerebbe a rischio ma in tutti i casi saranno decisivi gli accertamenti delle prossime ore.