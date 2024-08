Roma, si prova l’affondo per Manu Koné | Ma prima deve uscire uno tra Abraham e Bove

La Roma prova a chiudere per Manu Koné. Fondamentale vada in porto almeno una cessione, Abraham e Bove ai saluti.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma avrebbe trovato da giorni l’accordo per Manu Koné, centrocampista francese ambitissimo in questi ultimi giorni di mercato. Ghisolfi starebbe cercando di anticipare il Milan, che aveva trovato già l’accordo col giocatore, nella trattativa col Borussia Monchengladbach.

Roma, accordo totale con Koné: pronto l’affondo col Borussia Monchengladbach

La Roma adesso va forte per Manu Koné. De Rossi l’ha messo in cima alla sua lista dei desideri e Ghisolfi vuole accontentarlo. Serve però chiudere almeno una cessione prima dell’affondo decisivo. Bove e Abraham oggi non si sono allenati in gruppo e sembra imminente il loro trasferimento. Una volta trovata sistemazione per almeno uno dei due, è probabile che la Roma affonderà il colpo, per regalare al suo allenatore il giocatore che gli serve.