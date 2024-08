ESCLUSIVA – Candela: “Fiducia a De Rossi. Mancano un terzino e uno accanto alla punta”

Le parole dell'ex difensore francese della Roma, in esclusiva per SportPaper.

Vincent Candela intercettato da SportPaper a Il Calciomercato, presso l’Hotel Hilton di Roma, ha parlato della discussione che ha coinvolto il tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, e il centrocampista, Bryan Cristante, del mercato della Roma e dell’imminente sfida contro la Juventus.

Candela: “Il mio Roma-Juve preferito? Naturalmente il 2-2 dell’anno dello scudetto”

Ieri la discussione De Rossi-Cristante, una sua opinione su ciò che sta accadendo all’interno del mondo Roma?

“Ci sta, i litigi tra allenatore e giocatore possono capitare. Qualche tempo fa De Rossi ha dichiarato che servirebbe un Cristante per ogni squadra, un battibecco ci sta. Ripartirei da De Rossi nonostante il pareggio alla prima e la sconfitta alla scorsa, ma stiamo parlando di un Campione del Mondo che ha passione, idee, carisma e diventerà un grandissimo allenatore. Lo screzio con qualche giocatore ci sta, l’importante è che non manchi il rispetto. I problemi sono altri, speriamo che la Roma soddisfi in questi due giorni conclusivi di mercato”.

Mercato: possibile addio di Abraham, l’arrivo probabile di Saelemaekers e quello certo di Danso. Un suo giudizio.

“Sarei contento qualora dovessero si concludere lo scambio con il Milan. Danso è utile perché è mancata velocità, soprattutto giocando a quattro dietro. Bove? Ha fatto bene con Mourinho, sarei felice se dovesse trovare spazio in qualche altra squadra. Come ho già detto, mi fido di De Rossi, ma c’è ancora da lavorare. Manca un terzino, un qualcuno accanto alla punta che può dare una mano a far gol”.

Domenica Juventus-Roma, ne ha giocati tanti, quale di questi ricordi con più affetto?

“Semplice, il 2-2 di Torino nell’anno dello scudetto. Dopo 7′ perdevamo 2-0. Nei momenti di difficoltà si vede la squadra e il gruppo, che è la cosa più difficile da creare. Pur partendo male, non abbiamo mollato e siamo riusciti a portare a casa un pareggio, stesso risultato che non disdegnerei oggi dopo un avvio di campionato così”.