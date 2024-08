Lunedi 2 settembre torna SportPaper TV | Tante le novità

Roberta Pedrelli e 90 minuti di calcio... in compagnia di grandi ospiti, in diretta su RadioRoma News e Bom Channel

90 minuti di calcio, con Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti

Nuovo campionato, vecchie abitudini. Il 2 settembre torna SportPaper TV. Ogni lunedì alle 21.30 appuntamento da non perdere, 90 minuti di calcio tutti da vivere in compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti. Una grande novità, SportPaper TV diventa… Nazionale.

In diretta su RadioRoma News e Bom Channel

Da settembre in diretta sul canale 14 del digitale terrestre in tutta la regione Lazio e sul canale 68 di Bom Channel in tutta Italia. Una bella novità per raggiungere il cuore di tutti gli appassionati di calcio della penisola. SportPaper TV, ogni lunedi su RadioRoma News e Bom Channel, visibile anche in streaming su www.sportpaper.tv