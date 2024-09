Thiago Motta: “Troppo frenetici ma non sono preoccupato. Conceiçao? Ha qualità e ci aiuterà tantissimo”

Thiago Motta ha analizzato a fine partita ai microfoni di Dazn il pareggio interno contro la Roma.

Thiago Motta: “Pari risultato giusto”

In alcuni momenti stasera abbiamo visto una Juve poco precisa e troppo frenetica.

“La situazione positiva è che non abbiamo ancora preso gol. Abbiamo la qualità per alzare il livello di precisione. Oggi in certi momenti troppo frenetici, perdere i palloni contro squadre così diventa più difficile. A tratti bene noi, a tratti loro, partita equilibrata e alla fine il risultato è giusto”.

Cosa è mancato stasera?

“Insistere e avere la tranquillità per capire i momenti di cambiare ritmo, per una sovrapposizione o un attacco alla profondità. Lì possiamo migliorare. E’ chiaro che non è facile rientrare, gli spazi sono minori ed è difficile giocare tra le linee, ma creando le situazioni per aprirli poi dopo potevamo colpire. Oggi ci è mancata quella cosa lì ma non mi preoccupo per niente, è stata una gara equilibrata con una grande squadra. Sull’aspetto offensivo possiamo sicuramente fare meglio, però non abbiamo ancora preso gol”.

Su Vlahovic…

“Io lo vedo molto bene, è il primo difensore che abbiamo. Cerca di aiutare sempre la squadra, a volte fa gol, a volte no ma io non guardo solo quello, ma anche molto altro. Ha avuto una situazione difficile oggi per concludere, ma è un leader positivo. Deve continuare così e la squadra lo metterà in condizione per finire l’azione”.

Nico Gonzalez lo vedi bene come punta?

“Lo vedo anche esterno, ha giocato tantissimo là. Abbiamo giocatori che possono fare tanti ruoli. Nico può giocare a sinistra, destra e davanti. Kenan ha iniziato in mezzo e poi all’esterno. Poi dipende dalla loro forma, da come vogliamo giocare e dall’avversario che affronteremo”.

Conceicao sembra aver portato freschezza e inventiva all’interno della partita.

“È entrato molto bene, si è allenato poco con noi ma l’ho visto molto bene. Gli piace il dribbling, puntare l’avversario. Ha qualità, un buon mancino per sapere quando avere la palla e giocare. In fase difensiva è molto attento, aiuterà tantissimo”.