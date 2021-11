Juventus, trattative in corso per l’attaccante: bruciata la concorrenza

Le ottime prestazioni di Lorenzo Lucca al Pisa hanno attirato l’attenzione di molte squadre, ma la Juve sembra fare sul serio per portarlo a Torino.

Chi è Lucca

Il giovane classe 2000 di Moncalieri si è formato nelle giovanili del Torino che lo ha mandato prima al Chieri e poi all’Atletico Torino. Successivamente viene girato in prestito al Vicenza, che lo aggrega in prima squadra e gli permette di giocare 3 partite in serie C. Nel 2018 passa al Brescia dove mette a segno 16 gol in 18 partite con la primavera. Nel gennaio del 2019 passa al Palermo, dove rimane fino allo scorso anno, stagione in cui ha messo a segno 14 gol in 27 partite. In estate è stato acquistato dal Pisa dove ha segnato 6 gol nelle prime 12 partite di campionato.

Leggi anche:

Juventus vicina a Lucca



Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sembra la favorita per l’acquisto di Lorenzo Lucca a giugno e le trattative sono già ben avviate, grazie anche alla presenza di Claudio Chiellini, fratello di Giorgio, come ds del Pisa.

Lucca, nel frattempo, avrà il modo di migliorare ancora ed anche Mancini lo starebbe valutando per la nazionale.