Secondo le ultime notizie la Juventus sarebbe in procinto di rinnovare il contratto a Matias Soule attaccante classe 2003 attualmente in prestito al Frosinone

Juventus, la situazione Soule

La Juventus crede molto in Matias Soule, tanto che vorrebbe rinnovare il contratto al calciatore argentino nonostante la scadenza sia fissata nel 2026. I bianconeri prelevarono il calciatore argentino dal Velez quando aveva sedici anni e ora lo vogliono inserire in un progetto vincente, con addosso la maglia bianconera. Per il classe 2003 il grande salto dal Frosinone alla Juventus non si potrà concretizzare nel mercato invernale ma bisognerà aspettare quello estivo come riportato anche dal direttore tecnico del Frosinone Guido Angelozzi. I numeri di Soule sono sotto gli occhi di tutti, in questa stagione vanta 10 presenze in cui ha trovato 5 gol e un assist sotto la guida di mister Di Francesco ed è inoltre il giocatore di Serie A ad aver completato più dribbling, vantandone una media di 4,3 a partita. Matias Soule può veramente essere l’uomo giusto per la Juve in ottica futura.