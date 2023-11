La Juventus tramite un comunicato ha reso noto che a partire dal 16 novembre aprirà la campagna abbonamenti per le gare casalinghe del girone di ritorno.

Juventus, La situazione abbonamenti

Come riportato in precedenza, la Juventus aprirà la campagna abbonamenti a partite da giovedì 16 novembre per le gare casalinghe del girone di ritorno. Per visionare i ragazzi di mister Allegri da più vicino negli impegni casalinghi della seconda parte di stagione, i prezzi partono da 29,90 euro a partita con diverse tipologie per favorire il cambio nominativo sul biglietto. Gli abbonamenti per vedere dal vivo i bianconeri sono anche acquistabili in tre rate e sono state introdotte tariffe speciali per gli Under 16 e gli Under 28.